中市全國身障棒球聯賽落幕 青龍隊奪冠
「第二屆野球盃全國身障棒球聯賽」在台中市金龍棒球場開打，由「青龍隊」奪下冠軍、「悍犀隊」亞軍。運動局表示，台中市打造友善身障運動城市，鼓勵身障者透過各類運動促進身心健康發展，未來將持續深入社區，設置身障者社區運動據點，讓身障朋友盡情享受運動的樂趣。
運動局表示，身障棒球運動最早由日本身體障害組織發起，主要以肢體障礙人士為主，並成立身障棒球聯盟。日本身障棒球教練來台交流，邀請台灣組織身障棒球隊參加日本身障野球大賽，也讓身障棒球逐漸在台灣發展，至今已有不錯規模；台中市則於2005年成立全台第一支身障慢壘隊。
運動局與台中市身障者體育會共同舉行「第二屆野球盃全國身障棒球聯賽」，參賽隊伍包括來自台中在地的聽障隊伍「悍犀隊」，以及台北遠道而來的肢障及聽障隊伍「戰神隊」、「青龍隊」等三隊，最終由「青龍隊」奪冠、「悍犀隊」亞軍。
台中市身障者體育會理事長陳清龍說，台中市是全國推廣身心障礙體育最早的城市，在市府及企業的支持下，2005年即有身障慢壘球隊成立，並在2015年總統盃身障組奪下冠軍，2015年身障者體育會成立聽障棒壘球委員會，年年辦理身障棒球比賽，未來希望成立台中市二隊及三隊，讓身障棒壘球推廣更上一層樓。
運動局指出，台中市以打造友善身障運動城市為目標，鼓勵身障者走出家中，透過各類具娛樂性和競爭性的運動訓練加強復健。不僅生理上可增強肌耐力、速度、協調性及平衡感；心理上也可提升自信心並增進人際關係，享受運動帶來的樂趣。
(中時)
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