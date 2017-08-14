心臟科醫師：夏天吹冷氣 注意心肌梗塞
吹冷氣，小心吹到心血管塞住！員榮醫院心臟科權威醫師張木信指出，天氣炎熱，吹冷氣很享受，但頻繁進出冷氣房，溫差過大，則要小心血管會加速收縮導致心肌梗塞，呼籲心血管疾病患者及高危險因子民眾要注意。
張木信表示，天氣炎熱容易熱衰竭或中暑，心肌梗塞更是不容忽視的可能病症，近幾天，陸續傳出有三鐵好手、單車騎士疑似心肌梗塞猝死，研判這兩起案例，應該就是水分補給不足導致血液濃稠度增高，再加上不斷運動、心血管內皮細胞變得脆弱造成血栓所引發的不幸。
炎夏要如何保養心血管？張木信表示，補充水分最重要，尤其是在運動後的補充更不能輕忽掉；但他強調，補充水分切忌大量飲用冰水或飲料，冰品對於心血管疾病高危險群而言具有威脅性。
減少進出冷氣房的頻率！他還說，溫差過大會讓心血管急速收縮，有可能出現痙攣，進出冷氣房的頻率太高，對有心臟病、高血壓、糖尿病等高危險因子的民眾而言，是相當危險的行為。
另外，規律運動雖然是對健康有益的好習慣,但張木信提醒，運動前一定要身體狀況，像是前一天有熬夜、血壓偏低或有胸悶症狀，就應該找心臟科醫師詢問，不宜做長時間激烈的運動，避免血栓造成心肌梗塞。
(中時)
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