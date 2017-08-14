境外漁工不受勞基法保障　勞團呼籲納管

勞工團體與人權團體今日赴漁業署抗議。(楊騰凱攝)

漁業署今日召開會議討論境外聘用的外籍漁工管理辦法，但門外有勞團召開記者會抗議，認為新的境外漁工管理辦法今年1月才上路，新法還未見成效，就急著要修法，質疑是為了討好雇主，拒絕參與替會議背書，更訴求讓境外漁工納入《勞基法》管理，不僅薪資福利受保障，也有完整的勞資糾紛申訴管道。

漁業署新制訂的漁業三法在今年1月20日實施，其中《遠洋漁業條例》規定，境外聘僱的外籍漁工保障薪資每月薪資450美元（約新台幣1萬3000元）、且每日需休息10小時、每月應休息4天，但新法上路後，包括業者、漁工仲介等都還有不同意見，因此漁業署在今(14日)上午召開會議進行溝通。

台灣國際勞工協會表示，目前外籍漁工分為「境內聘僱漁工」、「境外聘僱漁工」，境內聘僱者主要從事近海漁業，境外聘僱則從是遠洋漁業，境內聘僱者適用台灣《勞基法》，主管機關為勞動部，薪資福利受《勞基法》保障，也適用勞動部的勞檢體系及勞工申訴管道，反觀境外聘僱者，依《漁業法》受漁業署管轄，漁業署沒有專業能力可落實勞檢，讓境外漁工面臨極大的剝削與威脅，發生勞資爭議時，也沒有任何申訴及求助管道。

台灣國際勞工協會專員莊舒晴表示，雖然遠洋漁業條例第26條規定境外漁工每天要休息10小時，但但協會接獲陳情個案，很多都是一次工作就是20小時，甚至1到2天都沒得休息，顯示漁業署空有法規，卻難以落實，協會訴求，境外聘僱漁工應比照境內聘僱漁工，一體適用《勞基法》，由勞動機關落實勞檢。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華指出，漁業署大約有70個海外基地，但只有2名人力在做檢查，且檢查是針對漁業項目，並非勞動檢查的專業人員，漁業署明明沒能力管，卻硬要把境外漁工的管理職責握在手上，明顯是為了護航遠洋漁業者，因為一旦放手給勞動部管理，遠洋漁業者將被《勞基法》約束，勢必會跳腳。

漁業署副署長黃鴻燕表示，漁業三法也包括對境外船員雇用的管理辦法，針對工時、工資、保險等都有提出規範，今天開會主要僅是傾聽各界的意見，讓法令制度更好更完善，有關勞工權益及人權價值的保障絕對不會修法退讓。

(中時)