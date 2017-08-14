戀愛細節曝光 章子怡慶幸沒碰到汪峰混蛋時候
大陸歌手汪峰推出個人音樂紀錄電影《存在》，首次曝光他的成長經歷和追逐夢想故事，當中也提到他和章子怡從戀愛到結婚細節，一家三口溫馨入鏡，相當甜蜜幸福。
紀錄片中，汪峰透露章子怡會親自做長壽麵幫他慶生，不過她也會有鬧脾氣的時候，兩人認識半年左右，有次意見不合吵架，她就不接電話，汪峰覺得自己當時就像小孩，還發了一百多個訊息，稱自己都落淚了。
而兩人從戀愛到結婚，都受到許多輿論阻礙，不過章子怡霸氣說，解釋這麼多幹嘛，「只要我理解你就好，你是和我過日子，不是跟所有人過日子」。不過她也開玩笑說：「每個人都有混蛋王八蛋的時後，我很慶幸當時沒在他身邊」，汪峰也笑回：「不幸的是在她混蛋王八蛋的時後我趕上了」，章子怡一臉幸福「那你就受著吧」。兩人在片中你來我往互動，就像熱戀中的情侶，看上去相當甜蜜幸福。
(中時電子報)
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