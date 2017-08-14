蒙藏會熄燈 王丰：台要把中華民國「歸還」給陸？

行政院今日正式宣布，蒙藏委員會將在今(106)年年底裁撤。圖為蒙藏委員會設立的蒙藏文化中心的招牌。（資料照,劉宗龍攝）

行政院今日正式宣布，蒙藏委員會將在今(106)年年底裁撤，作家王丰感嘆，此舉是代表台灣是要把「中華民國」「歸還」給大陸嗎？

蒙藏委員會主要業務在於在台蒙藏人士的輔導照顧、蒙藏文化保存傳揚、蒙藏研究等，不過因為業務的萎縮，在蔡政府上任後，被列為行政院改組的首要項目。行政院在今日表示，蒙藏委員會將在年底前將裁撤，相關業務及人員移至陸委會及文化部。

雖然蒙藏會的裁撤看似事小，但作家王丰認為這對「中華民國」這個國號的衝擊性是很強烈的，衝擊的級數猶如汶川大地震、921大地震。

王丰表示，從1949年開始，「蒙藏委員會」本來就是一個小到不能再小的，裝點中華民國門面的單位。但對於兩蔣而言，至少象徵著「中華民國」這個南渡的「小朝廷」招牌上一顆閃亮的小珠珠。如果掉了，那「中華民國」就不成其「中華民國」了。

對於蒙藏會的熄燈，王丰感嘆，台灣一心一意想把「中華民國」憲法精神意義上的「版圖」與法統，「歸還」給大陸。而內蒙、西藏本來就是大陸實際版圖的一部份，台灣蒙藏會熄不熄燈無所謂，那只不過是一棟小樓拉下鐵門，不再亮燈。

(中時電子報)