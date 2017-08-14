觀光客用火山泥塗滿全身 醫：恐致毛孔阻塞

挖泥塗抹。(張姓民眾提供)

一個個跳入水中。(張姓民眾提供)

當成私人SPA。(張姓民眾提供)

以色列死海是全球知名景點，死海的死海泥更是富含礦物質的養顏美容聖品，在死海隨處可見將死海泥塗滿身的觀光客，沒想到花蓮縣富里鄉羅山的泥火山，竟也有觀光客誇張用泥火山泥巴塗抹身體，但皮膚科醫生表示，人體皮膚是弱酸性，遇上鹼性物質可能會造成刺激，不建議民眾這樣做。

羅山泥火山位於富里鄉羅山瀑布下方的淺丘上，是特殊而少有的地質景觀，當地人稱為「鹽坪」，因為噴出來的泥漿不但含有瓦斯，同時也帶有鹹味；當地民眾利用火山泥漿鹼性特質，用來製作豆腐滷水原料，「泥火山豆腐」是羅山村著名特產，吸引不少老饕前往嘗鮮。

張姓民眾表示，上周末帶著家人到羅山瀑布下游戲水避暑，突然見到約30位穿著泳裝的男女遊客，不顧眾人眼光，直接挖取火山泥狂抹全身，接下來還一個接一個跳下水，把清澈見底的瀑布潭水弄得一片混濁，他只好帶著家人離開現場。

他表示，當地居民都知道，火山泥漿是鹼性，「絕對不會拿來塗抹身體」。遊客不知情就罷了，導遊難道沒做功課嗎？這群人把公共景點當成私人SPA，讓他十分傻眼。

花蓮慈濟醫院皮膚科主任醫師洪崧壬表示，人體皮膚PH值5.5屬弱酸性，遇到鹼性物質可能會造成過度的刺激，尤其是皮膚有傷口、敏感性肌膚、濕疹、異位性皮膚炎等狀況的人更不適合，另外塗抹泥巴可能會導致皮膚毛孔阻塞，造成毛囊炎，「不建議民眾這麼做」。

(中時)