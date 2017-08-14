喝低卡飲品助瘦？專家：會吃更多、增加糖尿病風險

飲用低卡飲料及低熱量食物攝取，反而無助於減肥。(圖/shutterstock提供)

許多人認為，減肥要盡可能減少熱量攝取，喝飲料最好選擇低卡的減肥飲品，但真相真的是這樣嗎？美國耶魯大學一份研究顯示，低卡飲料不僅無助減肥，還可能增加食物慾望。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，耶魯大學研究人員表示，當添加人工甜味劑的低卡飲料和正常飲料甜度相同時，大腦會誤以為沒有攝取到熱量，以致在正餐時間吃下更多食物，發胖機率增高。

另外，在一份調查4400人、發布於4月份的報告顯示，成人日飲至少一杯減肥飲料，罹患中風及癡呆症風險，比普通人高出3倍，科學家說，低卡、減肥飲品不應被視作健康產品，建議大眾多飲用水及牛奶。

報告指出，含糖飲料與疾病沒有太大關聯，但研究人員也不鼓勵飲用它們。

(中時電子報)