台中市幸福職場徵選活動開跑
台中市政府勞工局106年尋找幸福職場活動開跑！預計選出三星獎幸福職場3家、二星獎5家、一星獎7家、特殊事績獎1家。勞工局表示，獲獎不僅是對企業經營最積極正面的肯定，並能獲得市府為企業量身打造的專業整合行銷活動，宣傳企業樂活幸福形象，除提升企業價值，還可吸引更多優質員工加入，歡迎大台中事業單位共襄盛舉。
勞工局長黃荷婷說，凡設立1年以上且公司或工廠登記在台中市的事業單位，自105年到報名截止時，沒有重大勞資爭議、重大職業災害、沒有違反同一勞動法條2次以上、沒有違反性別工作平等法或就業服務法經裁罰者，都能報名參加評選。
勞工局表示，獲獎事業單位將有機會擔任活動形象大使，參與有線電視製播節目，並透過拍攝廣告於各媒體播放，提升企業形象，並作為其他事業單位的學習楷模。為鼓勵大台中地區事業單位重視勞工的工作權益、建置友善工作環境，市府多年來持續評選出許多優質企業，到去年為止，已有63家事業單位獲頒108家次的獎項。
黃荷婷強調，在職場幸福種子逐漸散播之後，期待今年有更多事業單位報名，透過評選活動，讓更多人看見台中的事業單位，並羨慕在台中就業的勞工能夠在和諧、優質、永續的職場工作，一同打造最幸福的職場環境。
活動報名期間自即日起至9月30日止，報名表件請上台中市政府勞工局官網http://www.labor.taichung.gov.tw/ 下載，洽詢電話：04-37027700分機4906李小姐或04-22289111分機35220姜先生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。