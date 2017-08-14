台中市幸福職場徵選活動開跑

台中市政府勞工局106年尋找幸福職場活動開跑！預計選出三星獎幸福職場3家、二星獎5家、一星獎7家、特殊事績獎1家。（陳世宗翻攝）

台中市政府勞工局106年尋找幸福職場活動開跑！預計選出三星獎幸福職場3家、二星獎5家、一星獎7家、特殊事績獎1家。勞工局表示，獲獎不僅是對企業經營最積極正面的肯定，並能獲得市府為企業量身打造的專業整合行銷活動，宣傳企業樂活幸福形象，除提升企業價值，還可吸引更多優質員工加入，歡迎大台中事業單位共襄盛舉。

勞工局長黃荷婷說，凡設立1年以上且公司或工廠登記在台中市的事業單位，自105年到報名截止時，沒有重大勞資爭議、重大職業災害、沒有違反同一勞動法條2次以上、沒有違反性別工作平等法或就業服務法經裁罰者，都能報名參加評選。

勞工局表示，獲獎事業單位將有機會擔任活動形象大使，參與有線電視製播節目，並透過拍攝廣告於各媒體播放，提升企業形象，並作為其他事業單位的學習楷模。為鼓勵大台中地區事業單位重視勞工的工作權益、建置友善工作環境，市府多年來持續評選出許多優質企業，到去年為止，已有63家事業單位獲頒108家次的獎項。

黃荷婷強調，在職場幸福種子逐漸散播之後，期待今年有更多事業單位報名，透過評選活動，讓更多人看見台中的事業單位，並羨慕在台中就業的勞工能夠在和諧、優質、永續的職場工作，一同打造最幸福的職場環境。

活動報名期間自即日起至9月30日止，報名表件請上台中市政府勞工局官網http://www.labor.taichung.gov.tw/ 下載，洽詢電話：04-37027700分機4906李小姐或04-22289111分機35220姜先生。

(中時)