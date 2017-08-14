砂石車司機長期性侵同居人女兒 遭判刑5年
47歲砂石車司機與同居女友生育1名幼女，卻染指女友的另一名未成年女兒長達3年至少10次，趁少女睡覺時以手指性侵或撫摸胸部、下體，少女年幼受驚嚇，且顧及家裡全靠這名「大叔」賺錢養家，隱忍不敢聲張。法官依妨害性自主罪判他5年徒刑。
判決書指出，這名司機與少女的母親於嘉義同居，明知少女為12歲以上未滿16歲之未成年女子，自2014年間少女念國小6年級至國中2年級案發期間，3年內至少有10次以猥褻少女的胸部及下體，且至少3次指姦少女的陰道。
少女都有被驚醒，因年幼慌張，且礙於他是全家經濟支柱，不知也不敢聲張，假裝睡著，並翻身弓身以雙手護胸側睡，希望能讓「大叔」罷手，但該名「惡叔」卻食髓知味，屢屢趁少女獨自在房間睡覺時伸出狼爪逞獸慾得逞，直到有1次少女的母親撞見，但母女都隱忍。
東窗事發後，母女在法庭上還為這名惡叔求情，希望從輕量刑，不要入監服刑，理由是他是家庭經濟支柱，但法官認為社工單位可協助少女母親找工作，也可申請社福補助，依妨害性自主罪判他5年徒刑。全案可上訴。
(中時)
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