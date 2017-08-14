女模臉書千字文曝輕生 家人憂「拿生命證明人格」

網拍女模林鴒自曝遭到網路霸凌。(圖/林鴒臉書)

網拍女模林鴒，參加節目《大學生了沒》校園美女「夢幻系花」特輯，讓她在演藝圈打開知名度，更有多部廣告和MV代表作，不過今天卻自曝曾遭到網路霸凌，甚至表示身心有些承受不住，甚至曾揚言「拿自己生命去證明人格」。

林鴒臉書發出千字文，透露長期以來遭受網友惡意騷擾，以往她總會藉由理性溝通去化解誤會，但事後總演變成嘲諷，更連帶波及無辜的人，無形壓力讓她承受不住變得憂鬱，不過經歷三位摯友的離世，讓她頓悟到應該要學會愛自己，因此決定不做出無所謂的筆戰，而是改交由專人協助蒐證，並且選擇封鎖惡意匿名的帳號，長期面對類似事件，林鴒表示看到許多人因此走上絕路，但自己相當幸運有親友協助與支持，因此藉親身經歷呼籲遭遇相同狀況的人，一定要懂得透過正當管道尋求協助。

最後對於無端被捲入遭攻擊的粉絲深感歉意，也感謝這段期間提供資料和證據的所有人，已經全權交由律師和警方處理，未來也不會在版上做任何回應或解釋， 剩下的就交由公正的法律程序來處理吧，對此粉絲也留言打氣，「不需要過度在意別人，只要問心無愧就好」。

【林鴒臉書全文】

這半年的日子，遇到了幾個重大的變故，收到了很多你們的關心，這段時間，我看了上百封的信件，心裡非常的感動，在很脆弱的時候，我也會重覆閱讀你們跟我說的話，很抱歉我沒有一一回覆，因為我還在調整我的心靈狀態，在之前很難受的時候，我曾經有過很負面很憤怒的心情，對家人說了令她們擔心的話，讓她們很擔心我拿自己的生命去證明自己的人格，也因此，我正視到了自己一直以來很逞強的性格，我總是覺得樂觀的面對任何困境，都可以自己調適和跨越，都可以安然度過，但是在面臨重大變故時，我還是感覺到自己的身心有些承受不住了。

這段時間，我不斷想起了幾個從小一直在我身邊鼓勵我支持我的好朋友，他們總是在第一時間給我最正面的力量，他們總是讓我覺得他的能量強大到可以把人生幽默到像場歡樂的喜劇，然而，在我這樣的年紀，卻已經經歷了三位摯友的離開，有的生病、有的是自己結束了生命。我才發現，有時候越正面樂觀的人，往往把愛與熱情給予了這個世界和所愛的人，可是他們忘記了要愛自己，他們在給予別人正面能量的時候，卻耗盡了自己的能量，當我身體越來越差的時候，偶爾感到沮喪的時候，越來越提不起勁的時候，我選擇了把工作減少，專注於自己喜愛的事物上，慢慢的把身體養好，也多些時間陪伴家人，雖然一直若無其事的分享美好的事物給大家，但總是有細心的女孩，看出我的不同，一直持續的給我加油打氣，真的很感動，請相信我會好好的，我仍在努力中。

今年開始，我的版開始有專人在協助管理，一部份是為了長期以來遭受到的騷擾進行蒐證，一部份是家人的擔憂，幫我隔絕了許多負面的攻擊，因為我比較忙碌，有時身體狀況不佳會專心調養，所以沒辦法時時看到所有留言，雖然選擇封鎖惡意匿名的帳號，但是有些連帶被影響的真實帳號，在這裡說聲抱歉，但封鎖前都會拍照存証。長久以來的騷擾（這裡指的是惡意的騷擾）我一直都沒有做出什麼回應，了解我的你們都知道，我不做無意義的筆戰，或是在版上做任何強勢的回應或解釋，所有證據和事實，都不是誰說了算，避免各說各話；那麼我覺得在正當且公正的程序及法律的見證之下，一切才有意義。

這麼多年了，攻擊我沒關係，我一直深信，有誤會的話，經由理性的溝通說明可以解決，以前你們應該都知道，我回覆留言總是非常用心，盡我的力量去化解誤會，但事後演變成事事嘲諷，還波及無辜的人，連帶傷害無辜的網友，甚至我的家人，這時候也只能經由正當的管道去處理了。若有因此對我失望的朋友，我覺得很難過，我沒有做到令你們滿意，或許是我能力不足，但若因對我的失望，而讓你們的人生重心都變成了負面情緒那真的很可惜，你們可以選擇無視我，去過你們更好的人生，去接觸更美好也令你們開心的事物，一邊罵我卻一邊緊密的關注我的一舉一動，若這樣能得到真正的快樂，那麼我真的覺得很遺憾。

人生有這麼多美好的事物，多花一些心思去關心父母、家人、朋友們，多關愛身邊的每一個人，或是去做運動去休閒放鬆，真的都比做這些負面的事來的有意義。一個人是善或惡，老天自有評斷，是呀，我若作惡，也是會有報應的，不要浪費你們美好的人生，要去愛你們真心所愛，去過你們想要的生活，生命有限，我也只是你們人生中的「過客」而已，無論愛與不愛，都是緣份。

再深愛的人也有可能逝去，你永遠都不會知道，明天和意外哪一個先到，我每次想起深愛的朋友或是家人離世，都會是好難平撫的傷痛，那種刻在骨子裡的痛，讓我常常覺得，能健健康康的活著，已是萬幸了。面對這樣的事情，我雖然難過但也還能撐下去，我很幸運可以有很多的網友協助蒐證還有家人的協助與支持，但是現在因為網路霸凌的事件太多，有多少人因此走上絕路，有多少無助的孩子，因此憂鬱，我想說的是，請遇到同樣狀況的朋友，一定要懂得求助，無論是遇到什麼難解的問題，一定有解決的辦法，網路暴力，經由正當的管道是查得到的。

對於因喜愛我、支持我而被無端捲入遭受攻擊嘲諷受傷的粉絲、朋友們深感歉意，目前都已交由律師和警方處理，也很感謝你們協助提供的所有資料及證據，日後我不會在版上做任何回應或解釋，避免不必要的筆戰；也很感謝媒體願意公平公正的求證，沒有偏信單方之詞，其它的，就交由正當公正的法律程序來處理吧。再次謝謝一路以來一直關心我的朋友們，也感謝我的家人們，辛苦你們了。我會好好的，真的。也謝謝大家撥空看完這麼長的文字，謝謝。

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(中時電子報)