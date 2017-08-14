明道大喊叫賣 陪媽市場擺攤賣地瓜
男星明道侍母至孝，近年把演藝重心往大陸發展，日前被媒體直擊，他陪媽媽到傳統市場賣地瓜，近期加盟實境節目《我們相愛吧》，與大陸女星王鷗配對為「天使夫婦」，在節目中，明道帶著王鷗到媽媽的攤位賣地瓜，從小就幫忙叫賣的明道，也現場示範攬客之術。
明道帶著王鷗陪媽媽到市場賣地瓜，明道化身市場之王，熟練大聲招呼客人，並教導王鷗攬客小撇步，輪到王鷗喊時，卻害羞只能小聲叫賣，明道還虧她：「聽不見」，明道媽媽在旁被逗得開心不已，仍不忘讚王鷗：「已經很好了」，王鷗隨後放開自己，拿紙板寫下「不甜不要錢」，並大聲攬客叫賣，隨後果然有客人上門。
王鷗從一開始害羞、放不開，到最後改變自己，拿紙箱寫牌子攬客、大聲叫賣，明道看在眼裡更是感動不已，也看到不一樣的王鷗，讓他很暖心，兩人互動暖心，微博更以「王鷗 明道媽媽」登上熱搜榜。
(中時電子報)
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