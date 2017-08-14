小嶋陽菜水桶腰退散 晾心型奶雪恥

小嶋陽菜曬性感心型奶。（圖／取自IG）

小嶋陽菜(左)過去上節目露出水桶腰，驚呆粉絲。（圖／取自IG）

日本女子天團AKB48的前成員小嶋陽菜，自從離隊後，她工作重心全放在模特兒與時裝上，不過為了錄製暑假節目《有吉的暑假2017》，小嶋陽菜特地飛到夏威夷工作，只是先前她換上泳裝時露出駭人水桶腰，這回她大雪恥，不僅身形完美，上身更曬「心型奶」！

小嶋陽菜為了上人氣諧星有吉弘行主持的暑假節目，特地跟著飛到夏威夷拍攝，只是去年一樣在公開場合露出水桶腰的她，這回可是來勢洶洶，不僅曬美腿、細腰，上身的比基尼更是心型簍空造型，讓她的美胸若隱若現，性感破表。

(中時電子報)