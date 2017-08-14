蔣萬安拜會黨內市議員 撇參選2018
國民黨立委蔣萬安今(14日)下午突然現身台北市議會，逐一拜訪黨內議員，由於他被點名參選2018台北市長，一舉一動引發關注。蔣萬安受訪時笑說，今天是為9月分黨內中央委員選舉，先來跟議員前輩請益，與市長選舉無關，目前也沒有參選規畫。
蔣萬安今下午約2點抵達北市議會，先後拜會議長、副議長室，並逐一到國民黨議員研究室拜訪。對於外界將他視為2018北市長可能人選，他笑說，沒有想過這問題，眼前重心是把中央委員選好，近期也到各縣市拜訪，今天剛好來北市議會，就來跟黨內前輩請益。
目前國民黨2018人選混沌，蔣萬安表示，很多黨內優秀人選都被外界點名，但最重要還是回歸黨中央規劃，主席吳敦義也說要經過相關程序，包括非正式評鑑、民調和既定的初選機制，只要是透過機制出來的人選，黨內會全力支持。
至於台北市長柯文哲批評國民黨智商像猴子，連前瞻都打不到要害。對此，蔣萬安未正面回應，僅說身為台北市民，期待世大運可以辦得成功，這是所有市民的期待。
(中時)
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