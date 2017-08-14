她說國民黨要學會講故事 李茂生酸：魚逆流向上不勵志？

徐巧芯和李茂生隔空交火。（圖／中時資料照，張立勳攝、翻攝自李茂生臉書／合成）

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯日前受訪時指出，國民黨應學會說故事的能力以感染更多人，但台大法律學院教授李茂生並不同意徐的說法，他更以所謂「黨國時代」時期，國小國語課本中的「蔣公看魚兒逆流向上」為例，好奇難道這不算是個勵志故事嗎？

徐巧芯前幾天在接受《旺報》專訪時提到，國民黨慣以數據、理論去說服人，而社運起家的民進黨，則善用故事感染更多人，她覺得罵人只會把人罵走，無法把人罵回來，所以國民黨應學會說故事能力，可善用兩岸關係、老兵抗戰故事、台灣民主化等素材，對年輕人說出國民黨的故事。

對此，李茂生認為，徐巧芯這番言論意指現在的年輕人傾向於情緒性感動，不理會數據和理論，這是很嚴重的指控，「況且，國民黨真的不會說故事？這可是天大的誤會吧。魚兒水中逆流而上，這難道不是個非常『勵志』的故事？」

李茂生進一步表示，政客都很會說故事，但所作所為卻和故事完全無關甚至背道而馳，現在的民進黨和以前的國民黨都是如此，他建議政治人物應該停止說故事，用行動做出成績，有了實績，說故事實才可增加說服力。

而在知道李茂生的反應後，徐巧芯在臉書不滿地說，「某教授不知道又自以為在酸什麼，其實不就是在一篇報導裡面只挑一段（或標題）閱讀罷了。」她強調沒有要貶低年輕人，且自己的意思是先對議題有想法，有事實上的根據與成績後，再去把故事說得讓人聽得懂，並非是要誇大或造假。

(中時電子報)