曾之喬拍哭戲釀情緒 竟來垃圾車攪局

《稍息立正我愛你》收視節節高升，曾之喬和邱勝翊感謝觀眾支持。(中視提供)

中視、東森校園喜劇《稍息立正我愛你》第3集收視再創新高，4歲以上收視高達1.30，15歲到24歲的女性收視更是飆升到4.01，好成績讓劇組全員非常振奮。這部戲也在網路引起高度討論，更擠進了微博熱搜排行榜第18名，在兩岸都引發熱潮。

喬喬聽到收視高點落在她被同學嘲笑後跑到池邊淋雨，第一反應是大笑：「真不枉費我哭了那麼多次。」她說在拍那場戲的時候，其實一直有垃圾車經過，「但我的情緒是很滿很滿的那種，眼眶裡泛著淚水、情感已經滿到一個邊緣，看到顏力正來時瞬間鬆懈，整個有被保護的感覺。」接著又搞笑說：「但是垃圾車真的來太久了啦！哭到後來導演還過來不好意思地問：「妳還有眼淚嗎？」

「如果現實中真的可以遇到這樣一個可以保護自己的男生，真的還蠻萬幸的啦。」她說：「我自己本身是沒有過這麼慘烈的經驗，不過我是屬於那種很容易哭、談戀愛時很脆弱、愛哭的性格，其實我很羨慕戲中的鍾哥，會找到其他方式或運動宣洩情緒、繼續面對生活，倒是沒有像鍾哥那樣誇張悽慘的戀愛過程。」

邱勝翊（王子）感謝道：「不枉費我們開播前密集宣傳了1個多月、上遍各大通告宣傳。其實在一開始就覺得整個劇組、劇本都很棒。感謝劇組與觀眾支持，網路上發現很多人原本很少看劇、但也都因這部戲而準時鎖定守在電視機前，很感動。」《稍息立正我愛你》中視每周日晚間10點首播，東森戲劇台每周日晚間8點播出。

(時報周刊)