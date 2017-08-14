「空中監獄」返台的詐欺犯 重幹老本行被逮

警方攻堅詐騙集團話務機房，喝令嫌犯趴在地上。（胡欣男翻攝）

警方搜出詐騙教戰手冊檔案。（胡欣男翻攝）

嫌犯被依詐欺、組織犯罪移送橋頭地檢署偵辦。（胡欣男翻攝）

鑑於詐欺犯有高度再犯之虞，警政署啟動「緝狐專案」，針對2011至2016年間，遭各地檢署詐欺通緝者達3案以上者，核定為「緝狐對象」全力查緝。刑事局偵查第四大隊獲報，有群幾年前曾因詐欺案遣返回台的嫌犯，又重啟爐灶詐騙大陸民眾。警方追查數月，日前在高雄攻堅詐團電信機房，逮捕林姓詐欺通緝犯等5嫌。

刑事局5月接獲線報指稱，數個詐欺通緝犯從境外潛逃回台組成電信詐欺集團，於高雄市楠梓區一處設立詐欺機房，遂與高雄市警三民第二分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署果股駱思翰檢察官指揮偵辦。

經專案小組3個月跟監蒐證，發現楠梓區一處透天厝有可疑年輕人出入，經派員勘查實施跟監埋伏，前後方各裝設多組監視器，全天窗簾緊閉以遮光布或窗簾等方式遮光，且門牌遭拔除，研判為詐欺機房。

專案小組上周動員霹靂小組特勤警力攻堅，在該透天厝查獲28歲林姓男子等5嫌到案，其中4人分別遭詐欺、毒品多案通緝，查扣桌上型電腦1台、筆記型電腦3台、網路IP分享器4台、蘋果平板電腦3台、手機16支、詐欺用教戰守冊、被害人資料、房屋租賃契約、USB、數據機、碎紙機等贓證物，警詢問後依詐欺罪及組織犯罪移送。

警方調查，該集團自今年3月迄今，詐騙四川武漢、廣東民眾得逞上百次。詐欺手法為一線話務人員以工商銀行行員，誆稱大陸民眾信用卡遭盜刷騙取個資成功後，隨後再由二線人員假冒「武漢公安局」、三線人員假冒「檢察官」等角色，以被害人身分遭冒用、詐騙洗錢等話術，需凍結及監管名下帳戶資金，騙被害人匯款。

警方表示，因犯嫌每日都會清除電腦、手機中所有詐騙相關資料，詳細詐騙金額仍在估算。

警方說，林、楊姓嫌犯近年曾在東南亞從事跨境電信詐騙，被逮後遭「空中監獄」集體遣返回台，事後被判刑確定卻不到案執行，被發布通緝。因有案在身，無法再出國行騙，也沒辦法做正當工作，只好重幹老本行。全案由檢警擴大偵辦中。

(中時)