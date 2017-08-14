金門廣發武林帖 「浯島文學獎」9月1日起收件

去年「浯島文學獎」得獎作品，由縣文化局集結成3本書。（金門縣文化局提供）

金門一年一度的文壇盛會「浯島文學獎」，吸引海內外書寫好手參加。（金門縣文化局提供）

「2017年浯島文學獎」自9月1日起至30日收件，金門縣文化局今（14）日廣發武林帖，號召海內外書寫高手共襄盛舉，踴躍參加一年一度的文壇盛會，希望去年從缺的小說組50萬元首獎，今年能夠順利送出去。

這項以書寫金門特殊島嶼風情與人文地景、地貌之美，涵蓋金門獨特的歷史際遇，以及島民強韌生命力和濃厚人情味，展現金門豐厚文化底蘊的文學獎，在縣文化局長呂坤和敲定「要辦就要辦最好的」原則，向全球作家發出召集令，並大幅提高獎金下，獲得熱烈回響。

呂坤和說，去年參賽作品數量大幅提高，包括兩岸及美國、香港都有作品參與，甚至還有2名在監受刑人，散文首獎的得主夏維澤更是剛滿20歲的大二學生；今年透過鄉親寒川（呂紀葆）協助，在東南亞包括新加坡、馬來西亞及印尼大力宣傳，預估參與人數還會繼續增加。

該局表示，浯島文學獎共有長篇小說組和散文創作組，總獎金120萬元。參賽者不限國籍，只要以中文正體字書寫即可，主題也不設限，但內容必須有4分之1篇幅涉及金門元素，舉凡人、史、事、物、時空背景皆可。

有興趣的民眾可逕自金門縣政府文化局網站「藝文活動」項下，下載送件表與同意書，或洽承辦人圖書資訊科吳小姐(082)323169#207。

(中時)