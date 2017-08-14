埔里鎮公所計畫移植60多棵樟樹 鎮民抗議
埔里鎮長周義雄以信義路人行道改善工程為由，計畫移植60多棵樹齡30至50年的樟樹，遭到反對不當移植的鎮民反對，包括鎮民代表何惠娟、南投林管處退休員工等人14日至信義路掛白布條抗議，呼籲鎮公所現地改善取代不當移植，天氣太熱，公所不應當砍樹劊子手；鎮公所則再度強調，水泥化現地不適合樹木生長，造成樹根橫向生長，破壞人行道鋪面，仍將報請縣府送縣府審議。
何惠娟、地方耆老黃炳松、前南投林管處退休組長廖續輝、樹木養護專業人員林根帆等等鎮民，14日早上齊聚在信義路、和平東路口掛白布條，上頭寫著「天啊！地啊！鎮長又要砍樹了」、「老樹何辜、鎮長何苦」，抗議周義雄罔顧埔里寶貴宜居環境、為工程犧牲老樹蔭涼。
林根帆指出，距離動工一個多月，鎮公所計畫移植的樟樹來不及斷根、養根，挖土機粗暴挖掘，造成樹身、樹根受傷，估計8成以上移植後活不了，這樣的方式形同砍樹，還平白浪費了移植經費；廖續輝表示，樟樹散發清香、提供樹蔭，病蟲害少，是跟人親近的好樹，這60多棵樟樹要養這麼高大很不容易，人行不需要太大空間，只要有心，人行道與樹木共存沒有障礙。
何惠娟還引領群眾至埔里台電營運所前，指該區段人行道鋪面，不但擴大樹穴，植草綠美化，也讓行人有舒適的空間散步，這證明只要願意，工程絕對能保留綠意也保護人行權益，看過很多都市規劃失敗案例，一旦樹木移走，人行道反而會被沒有公德心的駕駛或騎士佔用，反而喪失工程原來目的。
埔里鎮公所主秘書蔡勝華表示，鎮長指示信義路人行道樹木的根系受限混凝土鋪面，橫向生長造成浮根，阻礙人行道及排水溝施作，10日曾召開說明會，邀集里長及民眾表達意見後決定移植，已將移植計畫書報請縣府送議會審議。
(中時)
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