布局副主席人選 吳敦義不找王金平、胡志強

外傳，吳敦義在布局副主席人選時，並無徵詢王金平與胡志強等人。(本報資料照片)

前副總統吳敦義即將在20日就任國民黨主席，不過除了前台北市長郝龍斌獲邀續任，據傳如前台中市長胡志強、前立法院長王金平等人都未接獲邀約擔任副主席一職。

根據聯合新聞網報導，有黨內人士建議吳敦義在副主席的選擇上應該顧及派系以及資歷輩分，但吳敦義認為要令人耳目一新，以精簡、年輕化為主。報導並指出，王金平今日證實，吳敦義近日拜訪時，並未提及副主席一事，但會自動幫忙黨內的事情。

吳敦義近日積極布局黨務人事，郝龍斌在上週就證實獲邀接任副主席一職，並在團結、和諧、改革與拔擢年輕人等方面協助吳敦義。

(中時電子報)