夫妻吵架丈夫揚言開瓦斯 警副所長飛撲制伏

昨（13）日凌晨1時許，新北市石碇區40歲蘇姓男子與妻子因金錢問題爭吵，憤而揚言要引爆瓦斯自殺。

新店警分局獲報，石碇分駐所副所長謝惠群及楓子林派出所警員林俊男立即趕往，警方到場時，蘇男已將妻子趕出門外，並將大門反鎖，獨自與5歲幼女留在屋內，揚言要帶女兒一起走。

警方持續安撫蘇男情緒，但蘇男始終拒絕開門，對峙多時後，蘇男開門與妻子對話，石碇所副所長謝惠群見機不可失，箭步上前迅速將蘇男壓制，結束一場虛驚。

警方將蘇男帶回偵訊，訊後依公共危險罪嫌及家庭暴力防治法現行犯送辦。

(中時)