智慧生活黑客松全國總決賽在雲科大登場

自造者中心張登文主任向楊玉惠司長介紹KUKA機器人智慧生活煮咖啡。（許素惠攝）

2017智慧生活黑客松技職盃全國大賽總決賽」開幕式。（許素惠攝）

2017智慧生活黑客松技職盃全國大賽今(14日）上午在雲林科技大學登場，持續至明日，經過賽前訓練課程、分區競賽、進階訓練的嚴格考驗下，來自北、中、南最後有90支隊伍脫穎而出晉級全國賽，將爭奪高達20萬高額獎金，總獎金達64萬元。

該競賽最後成果展9月15日至12月15日在國立雲林科技大學展出，詳情將於近期公布在網站：http://www.idf.tw/makerthon2017/。

(中時)