大里風災停電高風險區 台電規劃電纜地下化
為降低因天然災害所造成的停電風險，並提升台中市大里區永隆里住宅密集區域周邊的用電穩定度，台電台中區處電務副處長黃明舜今14日上午親自率領台中區處的設計團隊與何欣純立委、張芬郁議員以及大里區永隆里里長林世元等人至大里區康橋周邊進行實地會勘希望在市府、台電以及當地居民相互配合下加速電纜地下化讓大里不再是颱風時的停電重災區。
永隆里里長林世元表示，每次颱風侵台期間矗立於旱溪周邊區域迎風面的台電高架線路屢屢因受到風災破壞電桿、線路而造成停電事故帶給附近民眾相當大的困擾；何欣純立委以為大里溪北地區隨著人口快速增加與康橋景觀園區的完成已經使該地成為高密度住宅區為有效防範未來颱風可能帶來的損害、降低民生用電危機台電應優先考量將該區域納入目前正在積極推動的「防災型韌性計畫」一方面增進整體用電安全另一方面也提升街容整潔美觀。
台中區處黃明舜電務副處長指出台電持續規劃並進行「防災型韌性計畫」與電纜地下化工程，但電纜地下化工程必須在能夠成功取得變電箱設置地點前提下才能順利施作，何欣純積極協調下促成市府、區公所、議員、以及里長及當地居民達成共識，盼能在既定預算範圍內盡快規劃設計，並在預期時間內完成電纜地下化的工程發包施作提高當地民眾用電穩定度。
(中時)
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