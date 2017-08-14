「在宅醫療」醫師到家「免費」看診
台灣老化指數攀高，衍生高齡失智潮與老老照顧困境，據統計嘉義地區有近5成的失智老老照顧家庭，更加突顯照顧資源的重要。60歲的黃先生獨自照顧87歲的失智母親，但母親對陌生人都存有敵意，甚至會撕尿布或趁兒子不注意時跑出家門，至醫院回診也是相當折騰。中華聖母基金會與統一超商共同合作，建立失智照護支持網，整合醫療端到照顧端，減輕失智老人照顧家庭負擔。
天主教中華聖母基金會與7–ELEVEN合作建構失智照護支持網，針對失智老老照顧家庭，考量照顧者已年邁仍需承擔長時間照顧壓力，進一步整合醫療端到照顧端，以及多元服務到宅，同時建立專責的失智個案管理，其中包括連結「在宅醫療」資源，由天主教聖馬爾定醫院醫師及居家護理師到家裡免費為阿嬤看診，幫助黃先生減輕很大的照顧重擔。
副縣長吳芳銘14日也前往中埔個案家中探視，並贈送勵志書籍與酵素給黃先生。希望藉由與社福團體合作，建立嘉義縣更完善的照護網。
副縣長吳芳銘表示，嘉義縣是全國老年人口最高的縣市，高達18%，為全國之冠，近5成家庭都面臨到老年失智、老老照顧等問題，如何照顧失智長者，需要政府、社區及社團一同合作，建立照護網絡，就近照顧村里的失智長輩，守護他們的記憶。
天主教中華聖母基金會黎世宏執行長表示，黃姓阿嬤是基金會5年前開始服務的長輩，因失智疾病與人互動有障礙，即使有居服員幫忙沐浴也一定要兒子在旁。去年，黃先生因腸阻塞手術治療，阿嬤在安養中心住了二個月，返家時身上多了鼻胃管，還好兒子孝順與細心的居服員一起照顧，已經可以自己進食。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。