「在宅醫療」醫師到家「免費」看診

嘉義縣副縣長吳芳銘（左）前往中埔探視失智老人家庭，並致贈小禮物給家屬。（余信賢攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘（左）前往中埔探視長者。（余信賢攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘(右）前往中埔探視長者。（余信賢攝）

台灣老化指數攀高，衍生高齡失智潮與老老照顧困境，據統計嘉義地區有近5成的失智老老照顧家庭，更加突顯照顧資源的重要。60歲的黃先生獨自照顧87歲的失智母親，但母親對陌生人都存有敵意，甚至會撕尿布或趁兒子不注意時跑出家門，至醫院回診也是相當折騰。中華聖母基金會與統一超商共同合作，建立失智照護支持網，整合醫療端到照顧端，減輕失智老人照顧家庭負擔。

天主教中華聖母基金會與7–ELEVEN合作建構失智照護支持網，針對失智老老照顧家庭，考量照顧者已年邁仍需承擔長時間照顧壓力，進一步整合醫療端到照顧端，以及多元服務到宅，同時建立專責的失智個案管理，其中包括連結「在宅醫療」資源，由天主教聖馬爾定醫院醫師及居家護理師到家裡免費為阿嬤看診，幫助黃先生減輕很大的照顧重擔。

副縣長吳芳銘14日也前往中埔個案家中探視，並贈送勵志書籍與酵素給黃先生。希望藉由與社福團體合作，建立嘉義縣更完善的照護網。

副縣長吳芳銘表示，嘉義縣是全國老年人口最高的縣市，高達18%，為全國之冠，近5成家庭都面臨到老年失智、老老照顧等問題，如何照顧失智長者，需要政府、社區及社團一同合作，建立照護網絡，就近照顧村里的失智長輩，守護他們的記憶。

天主教中華聖母基金會黎世宏執行長表示，黃姓阿嬤是基金會5年前開始服務的長輩，因失智疾病與人互動有障礙，即使有居服員幫忙沐浴也一定要兒子在旁。去年，黃先生因腸阻塞手術治療，阿嬤在安養中心住了二個月，返家時身上多了鼻胃管，還好兒子孝順與細心的居服員一起照顧，已經可以自己進食。

(中時)