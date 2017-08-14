網購掌心雷手槍回家做 男子遭警逮被起訴

桃園市35歲杜姓男子，去年3月間在網路購物平台露天派買上，購買了一支價值3000元至4000元的「仿掌心雷手槍」，以及底火2片和紙雷管1盒，事後他將仿掌心雷手槍內原有阻鐵枝槍管以電鑽車通、製造出其他的仿掌心雷槍枝意圖販賣。

警方接獲線報後，今年3月28日上午在杜男位於大溪的家中進行搜索，查扣被買來當作製槍樣品的仿掌心雷手槍、電鑽組、研磨機、鑽頭、底火和紙雷管，當場將他移送法辦。

桃園地檢署調查後認為，杜男製作的槍枝送鑑定後，認定是改造手槍，由仿轉輪手槍製造的槍枝，車通金屬槍管內阻鐵而成，且擊發功能正常，可供擊發適用子彈使用，認為具有殺傷力，今天將他依照槍砲彈藥條例起訴。

(中時)