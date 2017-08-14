民眾登山受傷待救援 中埔員警趕赴救護
周休假日往往都是民眾出遊登山健行的日子，在13日嘉義縣中埔分局公田派出所接獲1名蕭姓男子報案指出，他與太太前往番路鄉山羊步道登山健行時，太太因故不慎跌倒導致左手受傷，請求警方協助。
1對蕭姓夫妻都會在假日至郊區登山健行，13日早上，2人一同前往番路鄉山羊步道健行，在途中因山區步道較為濕滑，蕭太太不慎跌倒，造成左手受傷，需緊急下山送醫，蕭先生便緊急撥打110向警方求救。
嘉義縣警察局勤務中接獲報案後，依據報案人電話發話位置，通知中埔分局公田派出所，所長周信宏、員警李政杰迅速前往案發現場救援。當員警抵達山羊古道後，依據衛星定位系統顯示此地區沒有道路可通行，員警沿著山林小徑搜尋多時，並未發現報案人。
公田所所長周信宏回撥報案人提供正確位置，但為處山林中，蕭姓男子無法正確告知位置。救護車也隨後抵達現場，員警也搭上救護車沿著產業道路搜尋，但道路布滿落石、倒木，相當危險。周所長就決定改用四輪傳動的巡邏車搜尋，終於在臨到發現蕭姓報案人及56歲姚姓女士傷患，救護人員隨即在現場進行包紮治療。救援完成之後，感謝前來救援的警消人員後。蕭姓夫妻便自行開車下山返家。
(中時)
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