民眾登山受傷待救援 中埔員警趕赴救護

中時
中國時報記者／
民眾登山受傷待救援 中埔員警趕赴救護
嘉義縣中埔分局公田所員警前往番路山羊步道救援。（翻攝）
民眾登山受傷待救援 中埔員警趕赴救護
嘉義縣中埔分局公田所員警前往番路山羊步道救援。（翻攝）
民眾登山受傷待救援 中埔員警趕赴救護
嘉義縣中埔分局公田所員警前往番路山羊步道救援在步道中不慎跌倒的姚姓女士（右二）。（翻攝）

周休假日往往都是民眾出遊登山健行的日子，在13日嘉義縣中埔分局公田派出所接獲1名蕭姓男子報案指出，他與太太前往番路鄉山羊步道登山健行時，太太因故不慎跌倒導致左手受傷，請求警方協助。

1對蕭姓夫妻都會在假日至郊區登山健行，13日早上，2人一同前往番路鄉山羊步道健行，在途中因山區步道較為濕滑，蕭太太不慎跌倒，造成左手受傷，需緊急下山送醫，蕭先生便緊急撥打110向警方求救。

嘉義縣警察局勤務中接獲報案後，依據報案人電話發話位置，通知中埔分局公田派出所，所長周信宏、員警李政杰迅速前往案發現場救援。當員警抵達山羊古道後，依據衛星定位系統顯示此地區沒有道路可通行，員警沿著山林小徑搜尋多時，並未發現報案人。

公田所所長周信宏回撥報案人提供正確位置，但為處山林中，蕭姓男子無法正確告知位置。救護車也隨後抵達現場，員警也搭上救護車沿著產業道路搜尋，但道路布滿落石、倒木，相當危險。周所長就決定改用四輪傳動的巡邏車搜尋，終於在臨到發現蕭姓報案人及56歲姚姓女士傷患，救護人員隨即在現場進行包紮治療。救援完成之後，感謝前來救援的警消人員後。蕭姓夫妻便自行開車下山返家。

(中時)

關鍵字：報案員警救援登山健行
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