里長緊追的兒時傳說 18年後揭真相
被眷村包覆，險遭拆除的逍遙園得以重見天日，步上歷史建築修復之路，土生土長的中東里長林明雄是幕後的重要推手之一，也是搶救逍遙園的文化學者們之外，被遺忘的人物。
兒時，林明雄與鄰居的孩子在附近嬉戲玩耍，被列為802醫院院長官舍後又成為眷村的逍遙園，是孩子們眼裡好奇「裡面住著大官」的房子，可是街坊阿公阿嬤口中的「大房子」，卻是「太子行館」、「天皇行宮」。
林明雄回憶，兒時聽聞的各種傳說，莫衷一是，但特色的建築，都指向老房子有故事，只是連地方耆老也說不清楚。
迷霧愈大，林明雄試圖找出真相的興趣更高昂了，他率先向當時的新興區長、現任市府副秘書長蔡柏英建議應該查個水落石出，後來仍持續堅持追蹤，終於守得雲開見月明。
2011年楊雅玲老師號召文化學者們發起搶救行動，文史等團體陸續投入調查，逍遙園的輪廓也愈來愈明顯。
修復工程典禮，林明雄因是「地主」，也受邀參與祝禱。他望著破敗的逍遙園即將興工修復，高興又感慨地說：「努力了18年，任務終於圓滿結束，心頭的擔子可以放下了」。
(中時)
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