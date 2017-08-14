宮廟花車被批low 王欣儀：北市府為省錢 找宗教科主辦
為幫19日開幕的世大運熱身，北市府日前舉行踩街嘉年華活動，由於出動大批宮廟花車遊行，被民眾媒體熱議嘲諷，大降設計之都台北市的格調。大眾疑惑，明明是快樂熱鬧的運動賽事宣傳，為何出現如此「超水準」演出，國民黨籍議員王欣儀找到原因了，問題出在主辦方是民政局，且採購還是宗教禮俗科！王欣儀直批，有必要花大錢省小錢嗎？
對於宮廟花車成為眾矢之的，王欣儀並未完全認同，她幫出錢出力的宮廟說，「他們只是以他們熟悉的方式，願意出錢出力、貢獻一份心意，仍然值得肯定、感謝！」
不過，倒是北市府值得一罵！王欣儀向市府查詢，個人也上網調查發現，妝遊嘉年華踩街活動竟是由民政局主辦，採購還是宗教禮俗科！
根據市長柯文哲的說法，當天活動有1100個花車共襄盛舉，逾3萬人與會。王欣儀指出，市府動用近3百萬的預算及國稅局分攤的50萬，主要用在硬體，包括舞台、燈光、音響、帳篷，桌椅、流動廁所、交維計畫撰擬，交通改道牌面、人力等。
雖然「全民參與」是好事，但承辦台灣有史以來最大的國際賽事，有必要花大錢省小錢嗎？王欣儀批評，「至少市府應準備一些能上得了檯面，做為主宣傳視覺，具有國際話題特色的花車才是，這樣也才能真正達到『台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣』的目的。」
王欣儀還說，世大運有個口號，叫做「光榮城市」，但這樣的呈現效果，豈又能讓民眾感到光榮？市府無能打動人民人心、將世大運變成全民運動，應該先虛心檢討才是；卻反問謾罵民眾的情緒回應態度，更不足取！
(中時電子報)
文章來源：王欣儀臉書
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