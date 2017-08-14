蜜月回來那個沒來！蔡阿嘎驗孕看紅線傻眼

蔡阿嘎與二伯公布驗孕結果，結果顯示一條線，兩人尚未「中獎」。（圖／取材自蔡阿嘎臉書）

網路紅人蔡阿嘎創作許多無厘頭、幽默影片，吸引不少粉絲支持，而蔡阿嘎去年抱得美人歸，與初戀情人「二伯」步入禮堂，新婚的小倆口上月到峇里島度蜜月，打算拚個蜜月寶寶，最近二伯在家驗孕，結果顯示一條線，兩人尚未「中獎」，讓蔡阿嘎直呼：「做人徹底失敗啊啊啊!!!」

蔡阿嘎去年底與再度交往的初戀女友「二伯」結婚，小倆口婚後幸福，並在上個月到峇里島度蜜月，由於生理期沒來，小倆口昨（13日）興沖沖的拿出驗孕棒驗孕，結果顯示一條線，二伯難掩失望在臉書寫下：「原來只是晚睡姨媽遲到」。

蔡阿嘎期待蜜月寶寶降臨落空，他更是苦笑：「做人徹底失敗啊啊啊!!蜜月弄啊弄都沒有中獎 小嘎嘎尚未孵出，晚上仍需努力!!!」不少網友也留言安慰小倆口順其自然「再接再勵 小孩子會來報到的」、「安排一趟有排卵期的蜜月啊」。

(中時電子報)