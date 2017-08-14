八二三戰役59周年 朱立倫與600英雄緬懷國軍前輩

朱立倫上午參加八二三台海砲戰勝利 59週年追思紀念會。（王揚傑翻攝）

為紀念八二三台海砲戰勝利 59週年，今（14）日上午，八二三戰役戰友總會在新北市中和八二三紀念公園舉辦追思紀念會，新北市長朱立倫與總會理事長連城珍、國防部後備指揮官湯家坤中將及 600 名戰友，一同到場緬懷當年為國家犧牲的國軍前輩。

朱立倫表示，感謝當年參加八二三戰役的戰友們付出血汗青春捍衛國家安全，奠定台灣日後發展的基礎，除了要向奮戰陣亡的將士致上最高敬意，也感謝所有八二三英雄們在台灣各地所做的貢獻，並成立助慰金關懷同生共死的戰友，讓台灣社會備增溫馨。

民政局長江俊霆表示，目前八二三戰役戰友協會新北市分會約有1000名會員，老英雄們常相約在這裡述說往事，關切彼此安好，對他們來說，新北市八二三紀念公園不僅是新北市重要的休閒場地，更是懷念同袍的最重要紀念性公園。

(中時)