婚禮倒數78天 宋慧喬俏麗短髮造型曝光

宋仲基、宋慧喬的婚禮倒數78天。（圖／達志影像）

宋慧喬曝光俏麗短髮新造型。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

「雙宋CP」宋仲基和宋慧喬將於10月31日結婚，婚禮細節備受關注，相較於宋仲基近來忙於宣傳新片《軍艦島》，宋慧喬自消息公開後相當低調，僅偶爾分享生活近況，今（14日）她曬出一張服飾代言照，曝光了短髮新造型。

宋慧喬今在IG貼出為服飾品牌代言的照片，只見她身穿白襯衫搭配牛仔褲，依舊散發知性氣質，吸睛的是，她把原本一頭飄逸長髮剪短到肩上，俏麗感十足。而距離婚禮只剩2個多月，宋慧喬現換了新造型，引來外界猜她要當短髮新娘，大讚女神不管怎樣都美美噠！

(中時電子報)