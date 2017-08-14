〈女警怎麼了〉小模陳樂樂 拍世大運違禁品宣導片
台北世大運將於19日登場，為維護賽事安全，將於各競賽場館使用X光機及電子偵檢門，針對入場人員進行安全檢查，違禁品一律禁止攜入。為讓民眾充分了解違禁品清單，順利進場欣賞賽事，北市警局特別商請拍攝一系列〈女警怎麼了〉網路影片的小模陳樂樂，再次飾演女警拍攝宣導片，讓民眾了解違禁品項目，也藉此宣傳世大運。
警方表示，競賽場館違禁物品清單計有21項，除一般違法之危險物品外，提醒各位民眾，日常習慣攜帶之物品，如：長柄雨傘、打火機、自拍棒、壓力噴罐、指甲剪及瑞士刀、哨子、高音汽笛等，因可能造成人身傷害或影響比賽進行，均在禁止攜入之範圍內，另為確保攜入液體之安全，瓶裝水或者飲料等亦需試飲一口，才能帶進場。
該宣導影片自明(15)日起，將於北捷月台電視播放，有關完整的違禁物品清單，可至2017臺北世界大學運動會官網下載。
2017 臺北世界大學運動會違禁物品清單（List of Prohibited Items on Competition Venues）：https://goo.gl/wwiQum
陳樂樂今天現身拍攝場地之一的北市警中山分局，介紹上架的宣導片。她表示，因為父親也是警察，知道警察的辛勞，才會拍攝一系列基層女警的工作影片，讓民眾體諒警察的辛苦，希望給警察有尊嚴的執法環境。
(中時)
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