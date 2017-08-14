變態！金正男遺體遭金正恩剁碎燒毀
北韓最高領導人金正恩的哥哥金正男今年2月在馬來西亞吉遭下毒暴死，當時，北韓當局要脅下，馬來西亞將金正男遺體交給北韓處理。現有消息傳出，金正恩心理變態竟下令「剁碎遺體燒掉，不留任何痕跡！」
據外媒報導，金正恩封鎖金正男的任何消息進入民間，並以極為殘忍的方式處理金正男的遺體，務求要金正男「屍骨全無」。金正恩下令「剁碎金正男遺體，與馬來西亞解剖時切下的肉片一起燒掉，不許留任何痕跡！」。因北韓完全禁止談論金正男，最後以何種方式處置骨灰仍是謎團。
(中時電子報)
文章來源：傳遺體遭殘忍處理 朝要金正男「屍骨全無」
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