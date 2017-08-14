因應北韓情勢 美日領袖將舉行電話會談

美國川普總統14日晚間(日本時間15日上午)將與日本首相安倍晉三舉行電話會談，協商有關北韓揚言將朝關島試射彈道飛彈的問題。

美日領袖7月底也曾舉行電話會談，這次的會談可能再次商討美日合作對北韓加強施壓，並敦促中國發揮對北韓的影響力。

美日兩政府已預定17日將在美國華盛頓舉行外交、國防部長級諮商會議（2+2會議），協商有關北韓預告將朝美國關島試射彈道的問題。

日媒報導，美國在「2+2會議」可能向日本重申，將擴大對北韓的遏制力，並持續提供足以保護日本的「核傘」。會議結束後，兩國將發表聯合文書，明確記載美國對同盟國、日本的防衛決心等。

(中時)