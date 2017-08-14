鄭文燦到訪日本國土交通省 拜會副部長和眾議員
桃園市長鄭文燦今天上午前往日本國土交通省，拜會國土交通省航空局航空網部部長久保田雅晴、觀光廳觀光地域振興部長米村猛，隨後至日本眾議院，拜會眾議員兼國土交通副大臣秋元司，雙方談論愉快。
鄭文燦表示，桃園國際機場去年與成田國際機場也締結為「姊妹機場」，中央推動「桃園航空城計畫」，發展「機場經濟學」，未來規畫將有航太維修業、雲端產業、生醫產業等產業進駐產專區，桃園捷運公司、桃園國際機場公司、南海電氣鐵道株式會社及關西國際機場等4家公司，也在今年4月共同簽署「台日鐵道機場四社締結友好關係合作備忘錄」，結合機場與機場捷運帶動觀光。
久保田雅晴表示，台灣每年到日本觀光約有400萬人次，約5人中就有1人來日本觀光，其中80％的遊客不只訪日1次，日本政府今年起也將加強成田機場的機能，除此之外，去年熊本地震也感謝桃園的捐助賑災。
秋元司則表示，期盼透過加強成田機場機能、提高運輸量，讓觀光客或日本本國旅客可以在成田轉機，到日本其他地方觀光，他也會鼓勵企業到台灣投資，與桃園有更多交流。
(中時)
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