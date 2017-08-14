七成台灣大學生運動量 未達低標

台北世大運開幕在即，但台灣大學生每星期卻運動量不足！一項國內大專學生體適能調查發現，國內大學生不愛運動，平均每四個學生，就有一人每周運動次數低於一次，45.5%每周只運動一至兩次。且大專學生運動的最主要目的，是為了減肥。

這項調查針對北、中、南共15所大專院校學生，不分男、女，在校園中隨機抽樣，共取得2189份有效問卷。調查結果顯示，大專男女學生運動量不足，相較於教育部體育署的「全民運動333計畫」，高達70%的大專院校學生未達運動量低標，必須全面提升運動頻率及種類。

在運動偏好上，「慢跑」最受大專學生歡迎，不同性別喜歡的運動項目也不同，男性偏好「球類運動」、女性則較愛「游泳」，其他常見運動還包括健身房訓練、腳踏車、瑜伽等等，相較於歐美國家，運動類型明顯較少。

大專學生運動的原因，第一名則為減肥，占了32.3%；其次為強身健體（26.8%）、消遣娛樂（19.6%）、追求體態完美（11.7%）、鍛鍊肌肉（9.6%）。

進一步分析性別，41%的女性為了減肥才運動，其次為強身健體（20%）、消遣娛樂（19%）。男性則有38%著重「強身健體」，希望精實身材，僅19%是為了減重。

58%的人認為運動後應立即補充飲食，但關於該補充什麼樣的營養素？43%的人選擇蛋白質，29%的人選擇蔬果類飲食，13%補充碳水化合物、12.5%選擇維他命/礦物質，2.5%則選點心類。

北醫營養師蘇秀悅表示，每個人體能情況不同、運動項目及強度也不同，應視自身狀況來選擇運動後的食品。例如，長跑、慢跑等耐力型運動，在運動過程中建議吃香蕉，可補充肝糖及熱量。如果只是純粹有氧運動消耗熱量，只需要補充水分。從事重量訓練，應在運動後一小時內補充20至30公克的蛋白質，約一根雞腿或三顆茶葉蛋。

(中時)