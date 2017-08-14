荷蘭研究 兒童時期肥胖增加罹憂鬱症機率

暑假期間，孩童在家當電視兒童邊看邊吃，是否越來越胖。根據荷蘭醫學中心今年五月最新研究指出，體重過重，特別是小時候就出現的肥胖，會大幅增加一生中罹患重度憂鬱症的風險。

董事基金會今天公布荷蘭自由大學醫學中心的研究，他們以出生於1907至1935年間，並於1967年居住在冰島雷克雅維克的居民為對象，於2002至2006年進行AGES(年齡、基因/環境敏感性)研究，受測者共889名，平均年齡75歲。

結果顯示，在8歲或13歲有超重現象的孩子，其一生中某個時刻發生重度憂鬱症的風險超過三倍；兒童和成年時皆過重的人與只在成年時期過重者相比，前者罹患憂鬱症的機會高出四倍之多。

宇寧身心診所院長吳佑佑表示，體態與憂鬱症的關係尚未有明確的結論，但從賀爾蒙層面來看，肥胖的孩子相對運動量可能較不足，受腦內啡、多巴胺等與情緒相關的內分泌影響。且在社交上，肥胖的孩子較容易被取笑，人際互動相對較差，易造成自尊及自我價值感低弱。

她提醒，體胖並不會讓人心寬，成人才出現肥胖大多受生活型態影響，而從小肥胖的孩子，可以發現其家人體態大多也較圓潤，受遺傳性基因影響較難改變，建議可透過運動，增進人際互動、促進腦內啡分泌，保持好心情。

(中時)