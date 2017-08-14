8月第一周陸客自由行人次 蔡執政後首次正成長

根據觀光局8月第一周（8月1日至8月8日）統計資料，陸客來台自由行人次與去年同期相較首見正成長，也是自去年5月、蔡政府執政15個月以來，首見正常長。8月首周整體來台旅客約25.1萬人次，成長5.71％，陸客來台7.6萬人次，其中陸客團2.4萬人次，比去年同期減少10.19％﹔不過自由行有3.3萬人次，比去年同期增加0.13％、增加41人。

觀光局副局長張錫聰指出，尚未可知陸客自由行具體成長原因，但會從觀光局北京、上海辦事處及業界了解中國大陸方面的供需變化，比方說自由行人數具體是從大陸哪個城市來的最多，還有消長情形，再進一步分析原因。

不過，張錫聰指出，觀光局及旅遊業界並沒有因為陸客減少而降低宣傳力道，除了中國大陸各辦事處持續推廣台灣觀光，觀光局跟中國大陸北京、上海、廣州及重慶等網紅合作，推廣台灣自由行；接下來旅行業者也會參與中國大陸北方旅展（東北10省），兩岸旅遊業也會在湖南常德舉辦論壇。

至於這是否代表兩岸關係緩和？張錫聰表示，行政部門及旅遊業對政治因素本就比較沒有著力點，只能盡力宣傳，表達歡迎，努力提升旅遊品質、安全及品牌。

雄獅旅行社已經營自由行、會展、商務考察陸客長達3年，雄獅發言人游國珍指出，由於雄獅深耕已久，雖然陸客團不斷下滑，但並沒有感受到自由行人數有明顯減少。他指出，長遠來看，中國大陸已跟隨世界趨勢，出境自由行人數大於團客人數，自由行人數本來就是不斷增加。

燦星旅行行銷部協理蔡宗保則觀察，暑假本來就是學生自由行旺季，且自由行經申請證件後，買機票就可飛過來，不像團客要透過旅行社，容易會被中國大陸主管機關限制。

不願具名的旅行社業者指出，中國大陸持續限縮來台陸客團數，除了採限制旅行社配額，近日更實施旅行社領隊證到期就不再補發或延期，甚至造成某些省分旅行社從原本有30張領隊證，現只剩兩三張。但若旅行社所在的城市有開放自由行，業者就會改採變通方式，跟旅客約好先辦自由行證件，到台灣在組織旅遊，即「自由行團隊化」。該名業者指出，這種情況到下半年會愈見嚴重，也是陸客自由行呈現正成長的原因之一。

不過，該名業者也強調，陸客出境自由行人數也越來越多，已達7成且不斷成長，加上暑期，真正來台自由行人數應該也有成長。他說，中國大陸網路旅行社日漸蓬勃發展，淘寶網上就可訂機票訂房，更推出以家族為單位，6人定製化的小包旅遊，難免有衝動性消費，都促進自由行發展。

(中時)