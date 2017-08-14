燒金占台南空汙1％ 香舖業：政府減金減香不符比例原則
政府日前推動減香減金政策鬧得全台廟宇雞飛狗跳，台南市為全台寺廟最密集城市，但台南市環保局調查，金紙燃燒造成的細懸微粒空汙量，僅占全市市內空汙來源比例約1%，有香舖業者不滿，認為政府先拿他們開刀不符合比例原則。
經過723大遊行風波，政府「減香減金」政策趨緩，16日更要成立全國宗教委員會，建立政府與宗教團體的溝通管道。
台南市的細懸微粒（PM2.5）空汙來源分成3部分，第一類是境外移入，主要為大陸霧霾飄散過境台灣，第二類由外縣市隨著東北季風飄入，此種汙染源以火力發電廠的形成的細懸微粒為主，第三類是市內各項汙染源引起。三種汙染源比例各占全市三分之一。
台南市環保局日前公布第三類市內的各項汙染源比例，以車輛揚塵占最大數，其次為柴油車排放黑煙，社會關注的金紙、香枝焚燒，竟只占汙染源1%。這項公布資料引發香舖業者不滿，質疑政府找香舖業下手，根本不符比例原則。
「火力發電廠少一根煙囪的汙染量，可讓全台金紙、香枝燒一整年。」台南市禮儀用品商業同業公會理事長楊明豐提到，政府不去處理火力發電與汽、機車揚塵排煙造成的汙染，卻在只占1%的汙染源力推減香減金，質疑是要把道教趕出台灣。
香舖業者酸說，減香減金政策最後就是「網路祭拜」，大家都直接在網路上對神明拜拜，反正心誠則靈，到時候廟宇就變成博物館。
台南市民政局宗教禮俗科說明，台南市宗教優質化主要目標針對噪音問題，強調「減炮」，而不在於減香減金。
台南市環保局表示，雖然金紙汙染源比例低，但焚燒時大量密集，且直接與人體接觸，仍不能忽視，宣導金紙減量是提供民眾有替代選擇。目前已對柴油大貨車執行空品禁區攔查，並實施洗街、道路巡查通報，減低揚塵造成的細懸微粒空汙。
(中時)
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