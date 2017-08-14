天壇以米代金響應環保 1600包米助貧苦
香舖業者反彈減香減金，卻有不少寺廟願意配合環保政策，中西區台灣首廟天壇更是帶頭宣傳以米代金，2個半月來賣出約3噸米，造福在地農民，信徒購米祭拜再回贈廟方，天壇強調不回收，14日一舉發送1600包的回贈米救濟貧苦里民。
台南市已有67家廟宇推動一爐一香，32家廟推行以米代金，近年不遺餘力帶頭宣傳的中西區台灣首廟天壇，今年與六甲區農會合作，用烏山頭水庫灌溉米當作平安米，鼓勵信徒以米祭拜取代金紙，2個半月來賣出3噸米，共5200包，以宗教力量為台南稻農實質拓展銷路。
不少天壇信徒買米祭拜神明後，會在米袋上簽名捐給廟方，廟方統計約有2200包，有信徒一口氣就捐贈200包米，廟方強調每包米都有捐贈者署名，決不會再回收販售，而是發送給窮苦的民眾。
天壇14日將信徒回贈累積的1600包米，發送給中西區16個里，由各里里長轉交給貧苦里民。
中西區天壇推行一爐一香與金紙減量以來，尚未聽聞信徒抱怨，少香少金是環保普世價值，以米代金可幫農民、助弱勢、保平安，天壇管理委員會董事長莊炯垣認為「是把對神明的誠心延續成幫助社會的愛心」。
(中時)
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