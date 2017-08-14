學校廁所委外打掃 柯文哲：太離譜、自己廁所自己掃

有部分學校外包清潔公司打掃校園廁所，台北市長柯文哲今天受訪認為「太離譜了」。圖為示意圖，非委外打掃廁所學校。（圖／本報資料照片）

日前傳出有部分高中外包清潔公司打掃學校廁所，台北市長柯文哲今天受訪認為「太離譜了」，他個人不贊成學校出錢找人掃廁所，小孩子應做家事、掃地，因為這是一種生活態度。

根據中央社報導，柯文哲上午出席「世大運轉播大團結記者會」後受訪表示，這是一種生活態度，小孩子就是要幫忙做家事、去學校掃地，因此他個人不贊成學校家長會出錢找人掃廁所，「這太離譜了」。

柯文哲特別交代教育局長曾燦金於全國高中校長會議時轉達意見，強調此舉「違反教育宗旨」，「自己的廁所自己掃」。柯文哲再次強調，這是一種生活態度，不應該由家長會出錢掃廁所，生活應該是教育的一部分，這樣不太對。

不過，柯文哲也坦言，他自己在家也沒有做到，因為太太陳佩琪太寵愛小孩，值完大夜班回來還得自己洗碗，應該是小孩子幫忙做家事才對。

(中時電子報)