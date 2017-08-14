中檢拍賣漁船 漁證遭註銷乏人問津

台中地檢署拍賣漁船，但因漁證遭註銷、無法捕魚而乏人問津。（馬瑞君翻攝）

台中地檢署今天上午拍賣兩艘船，去年查扣在高美濕地木棧道前端岸際擱淺的FRP快艇「飛翔號」，經現場減價以3萬2000元拍定。另艘總噸數48.63噸的澎湖籍上富123號漁船，底價12萬3千、另有不動產擔保248.9萬，乏人問津未賣出。

拍賣現場直接搬到清水區北堤路的中市海岸資源漁業發展所旁進行公開展示及拍賣，「飛翔號」就停放在岸邊；民眾可以登上漁船查看，決定是否投標。

澎湖籍漁船上富123號，因走私安非他命原料氯假麻黃鹼504.8公斤，海巡署、台中市警局在梧棲漁港查獲；但因將被註銷漁業證照，只能單純當交通及觀光使用，還必須繳清擔保抵押款248.9萬元等費用，才可辦理過戶；因而雖有20多民眾到場，卻無人喊價。

另一艘快艇則是海巡署第三岸巡總隊人員去年10月間，在高美濕地木棧道前端岸際，發現名為「飛翔號」的舢舨FRP快艇，船體寫有簡體中文字，船上遺留中國大陸香菸、礦泉水與8件全新救生衣，研判是用來偷渡來台灣後廢棄，因無船籍不必過戶，直接拍賣。

但因舢舨船的船體局部有碰撞破損及船外機局部有生鏽等情形，整體維護狀況不佳，也無法領取證照，拍賣官現場減價拍賣，由賴姓男子以減價後的3萬2千元拍定。

(中時)