斗六汽車火警 赫見焦屍

汽車火警，消防人員撲救。（消防局提供）

車牌被燒毀。（消防局提供）

汽車火警被撲滅，駕駛座發現焦屍。（消防局提供）

廂型車被燒得只剩骨架。（消防局提供）

雲林縣消防局下午15:32接獲報案，指斗六市梅林路吊橋附近發生汽車火警，消防員緊急前往灌救，15:52火勢撲滅，在駕駛座上發現一具焦屍，由於已面目全非，無法辨別身分及性別，警方正處理，起火原因調查中。警方也呼籲民眾根據車型及車牌等指認死者身分。

(中時)