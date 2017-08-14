體驗陸科技發展 台青互聯網參訪北京揭幕

由旺旺中時媒體集團與新華網共同主辦的「台灣青年大陸互聯網＋夢想之旅」，14日在北京舉行開幕儀式並授旗。(記者陳君碩攝)

由旺旺中時媒體集團與新華網共同主辦的「台灣青年大陸互聯網＋夢想之旅」，14日在北京舉行開幕儀式。(記者陳君碩攝)

由旺旺中時媒體集團與新華網共同主辦的「台灣青年大陸互聯網+夢想之旅」14日在北京舉行開幕儀式，10天的行程將安排台生參訪大陸網路科技各領域的傑出企業。旺旺集團北京首席代表林天良致詞時強調，科技日新月異，但有好的內容，就有存在的價值；參與台生直言大陸很多科技發展「超乎想像」，希望可在此期間多了解大陸，也能與對岸年輕人在知識和理念上，擦出火花。

為了讓更多台灣年輕學子感受大陸社會經濟的脈動，由新華網與旺中集團共同主辦的「台灣青年大陸互聯網+夢想之旅」14日在北京揭開序幕。參與的30位台灣學生，經過層層面試，最終獲得全額贊助參與活動，在十天的行程，將參訪華為、京東、摩拜單車等具指標性的大陸網路科技企業，也會參觀新華網的融媒體產品創新中心、無人機學院等，感受大陸網路科技的應用發展。

新華網董事長兼總裁田舒斌致詞時指出，在互聯網時代，大數據、雲計算、人工智慧等一系列新技術不斷跨界融合，給各行各業帶來前所未有的機遇，他認為互聯網＋浪潮正為兩岸經濟轉型與合作打開了新的大門，也讓兩岸民間交流空間更加寬廣。他以新聞網在各省分支機構皆設立無人機為例指出，在人人都是記者的時代，如何讓工具與人的創意結合，成了關鍵。

旺旺集團北京首席代表林天良表示，此次參與活動的學生，可謂佔盡了「天時地利人和」，此時北京氣候宜人，又有機會了解到大陸最具影響力媒體新華網，同時他認為北京也是全大陸最具包容力的城市，希望參與的同學都能有難忘的經歷。

參加活動的台大生物環境系統工程系大三生賴拏雲受訪表示，他體認到推廣環保需要好的宣傳和包裝，久聞大陸互聯網科技的發達，因此決定來看看。他不諱言周遭的同儕都具有較強的「本土意識」，認為兩岸年輕人可以是「亦敵亦友」的競合關係，若有機會他很願意跟大陸年輕人「辯論」，透過理性討論，增進彼此了解。

七月才剛結束與北京清華大學交流的台大建築城鄉所碩士生賴佳祈，八月緊接著又參與此次活動，他鼓勵同學用開放的心胸去看待大陸互聯網產業的發展，「很多東西都超乎我們想像」。

(旺報)