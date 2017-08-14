挨批不懂體育 黃國昌回應了

被超馬好手林義傑批不懂體育，時代力量立委黃國昌今天做出回應。(本報資料照片)

為了世大運媒體手冊上的Chinese Taipei，時代力量立委黃國昌被超馬好手林義傑批評是「真的不知道體育」，時隔多日黃國昌終於做出回應，表示很肯定林義傑曾經為台灣做過的努力，所以只是笑笑，不忍再說什麼。

因為世大運媒體手冊上一句「Chinese Taipei is long and narrow」，引發黃國昌在臉書上批評，林義傑則認為黃國昌不懂體育，該抗議應該向奧委會抗議。

黃國昌今日回應，自己不講話的原因是因為自己的發言已經清楚寫在臉書上，而他很肯定林義傑曾經為台灣做過的努力，所以只是笑笑，不忍再說什麼。

黃國昌並重申當時自己的論點的陳述或觀點並無錯誤，看到世大運手冊以荒謬的英文句子，將台灣介紹到世界，還要要求自己閉嘴嗎？並指出經過爭取，後來關於台灣的介紹，那些句子的主詞也更正為「Taiwan」了。

(中時電子報)