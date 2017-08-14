中國商務部：明日起禁止進口北韓煤鐵、水海產品等

中國商務部今（14）日公告，自2017年8月15日起，全面禁止自北韓進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產品。對於在公告執行之日前，已運抵中國港口的上述貨物，可予以放行。

自9月5日零時起，不再辦理進口手續（包括海關已接受申報但尚未辦理放行手續的貨物）。此後，進境的上述產品一律按禁止進口貨物處理。

(工商)