世大運倒數　海巡反恐全面阻絕境外

海巡署第三海岸巡防總隊13日晚間啟動擴大威力掃蕩專案任務。（黎薇翻攝）

2017台北世界大學運動會將至，海巡署第三海岸巡防總隊於13日晚間針對苗栗、台中及彰化沿海全面啟動擴大威力掃蕩專案任務，防範不法人士由海上進入國內，從事非法活動及槍、毒、爆裂物等危害物品，保障世界大學運動會順利舉行。

昨晚威力掃蕩專案任務動員查緝隊、海巡署岸巡人員約47人，分別在苗栗、台中、彰化執行路檢，海巡人員全副武裝真槍實彈盤查岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道，同時配合任務分工，透過擴大巡邏勤務查覺治安死角。

針對強化執行漁港安全檢查部分，第三海岸巡防總隊所屬苗、中、彰轄區有19處安檢所，特別針對船筏進出港尖峰時段實施全面檢查，落實人員身分查驗，同時派遣查艙專精小組對船體內各艙或其密窩加強安全檢查，維護港口安全、防範不法人士趁隙經由港口走私槍枝、彈藥、爆裂物等危險物品，防止恐怖份子藉機進入肇事，杜絕恐怖攻擊事件。

第三海岸巡防總隊表示，為維護社會治安及海域、海岸安全，拒絕不法情事，海巡單位積極執法，若民眾發現不法情事或需海巡單位服務之處，請撥打「118海巡服務專線」。

(中時)