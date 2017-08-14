「新聞界隋棠」出公益年曆 羞曝隱藏版雪乳照引暴動
寰宇新聞台主播黃若薇外型兼具小清新甜美與性感，因而有「新聞界小隋棠」美稱，受到不少粉絲擁戴，而她不僅人長得美，內在也相當美好，近來跟朱琦郁、呂怡萱、卓君澤等美女主播與記者，共同籌畫拍攝2018公益年曆，賣出所得將全數捐給慈善單位，而年曆還沒正式出版，黃若薇已迫不及待為慈善暖身，昨搶先曝光「隱藏版美照」，火辣程度讓粉絲直呼「要暴動了」。
黃若薇為做愛心而拍攝年曆，她這兩天接續曝光了相關造型照，看來打算走華美風格，正積極試穿禮服，今她搶先曝光了一張美照，照片中黃若薇穿著乳白蕾絲透視禮服，除衣料輕薄外，透明透紗部位與面積不小，胸前還開了大V，雪乳與深長事業線一覽無遺，女神也坦言：「很好看但有點害羞」，總之是沒能入選進入年曆的「絕美遺珠」。
前天黃若薇也曝光了一張身著寶石藍斷面美人魚裙型的美照，胸前又著大大的蝴蝶結，看起來清新可愛，雖她自嘲穿禮服跟高跟鞋不是自己強項，但有高顏質跟好身材，穿什麼都讓粉絲著迷不已，直呼超期待正式版年曆到底有多美，還開玩笑要她出日曆好了，「一天看一種每天都是好心情」，黃若薇也要大家期待壓軸登場的正式版本，據悉，這本公益年曆預計8月25日開放預購，賣年曆所得將全數裸捐給小腦萎縮症及婦幼協會。
(中時電子報)
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