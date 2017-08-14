韓國人在中國瞎拼什麼？ 瘋搶空氣清淨機
先前，中國遊客在日本 旅遊購，最愛面膜、 馬桶蓋等，那韓國人到中國旅遊，瞎拼的重點是什麼？
中新網報導，韓國「亞洲經濟」11日刊文稱，美國雖然仍是韓國消費者最鍾情的瞎拼市場，但所占比重在逐漸下降。相反，在歐洲、中國及日本市場瞎拼的韓國人越來越多。韓國人在中國市場主要購買電子產品，其中，有78,750筆交易是購買空氣清淨機。
韓國人在美國瞎拼的商品中，健康保健食品最多，占比30％。在歐洲市場主要購買化妝品和香水（31％）；在中國市場主要購買電子產品（22％）；在日本主要購買巧克力等食品（20％）。
中國市場中有78750筆交易是購買空氣淨化器，較去年同期（7,141筆）成長11倍。
(工商)
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