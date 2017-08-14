終於出手制裁! 中國明日起全面禁止北韓煤鐵等產品

北韓羅津港3號碼頭。(圖/新華社)

聯合國安理會於於當地時間5日通過第2371號決議，將對北韓實施更加嚴厲的經濟制裁。對此，中國商務部於今日下午宣布將於明日全面禁止自北韓進口煤、鐵、鐵礦石等產品。

據中國商務部海關總署公告，將執行聯合國安理會第2371號決議，自公告執行之日起，全面禁止自北韓進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產品。在公告執行之日前，已運抵中國口岸的上述貨物，可予以放行。自9月5日零時起，不再辦理進口手續（包括海關已接受申報但尚未辦理放行手續的貨物）。此後，進境的上述產品一律按禁止進口貨物處理。

依據上述措施，不適用於出口國根據可信情報證實，非北韓原產且經由北韓羅津港（Rason）轉口的煤，但出口國須事先通報聯合國安理會根據第1718號決議設立的委員會。經羅津港進口非北韓原產煤炭的中國企業，須持出口國向聯合國安理會根據第1718號決議設立的委員會通報材料辦理通關手續。

此公告自2017年8月15日起執行。

(中時電子報)