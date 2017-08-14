「罪」壞示範 母示意9歲幼女侵佔手機
見南屯區某賣場商品架上，放著一支Samsung Galaxy S7 Edge智慧型手機，台中市郭姓婦人（46歲）起貪心，竟指使9歲女兒伸手將該手機佔為己有，黎明派出所受理報案後，循線偵辦，發現郭婦因一己的貪念，讓女兒也成為共犯，真是做了最壞的身教。
警方調查，郭婦為46歲的單親媽媽，從事服務業，低收入戶，獨自一人撫養女兒，日前帶著9歲女兒至南屯區某連鎖賣場購物時，發現一商品架上放著一隻目前價值1萬多元的三星Galaxy S7 Edge手機，經四處查看後，確認失主並未在現場，竟起貪念還問女兒是否要將該手機拿走，因為女兒知道媽媽最近想換手機，最後在郭婦向女兒眼神示意下，女童於是將該手機取走，再轉交給媽媽。
中市警四分局黎明派出所員警受理報案後，經檢視賣場監視器畫面後，發現侵占者竟是一名9歲小女童，立即擴大循線追查出郭婦，郭婦到案後坦承是她用眼神授意女兒侵佔該手機。
原本該是拾金不昧的正面教材，卻因郭婦一時的貪念，讓事件變質了，甚至讓無辜的幼女也成了共犯，全案經偵辦後依觸犯刑法侵占遺失物罪嫌及少年事件處理法將母女二人雙雙移送法辦。
(中時)
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